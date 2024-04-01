Комик Гарик Харламов появится в мультсериале «Простоквашино»

Актёр, комик и шоумен Гарик Харламов сыграет в мультсериале «Простоквашино». Как сообщает РИА Новости, об этом заявила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

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По её словам, юморист появится в качестве камео в эпизоде, который называется «Таинственный Бульдог». При этом нарисованный и анимированный художниками студии актёр окажется в центре событий.

«Мы искренне рады, что в нашем любимом сериале появится Гарик Харламов – его юмор и харизма очень удачно гармонируют с настроением и духом самой популярной в стране мультдеревни», - указала Слащева.

Ранее кинокомпания «Вольга» объявила, что анимационное приключение «Иван Царевич и Серый Волк 6» выйдет в прокат 26 декабря 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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