Комик Гарик Харламов появится в мультсериале «Простоквашино»
Актёр, комик и шоумен Гарик Харламов сыграет в мультсериале «Простоквашино». Как сообщает РИА Новости, об этом заявила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.
По её словам, юморист появится в качестве камео в эпизоде, который называется «Таинственный Бульдог». При этом нарисованный и анимированный художниками студии актёр окажется в центре событий.
«Мы искренне рады, что в нашем любимом сериале появится Гарик Харламов – его юмор и харизма очень удачно гармонируют с настроением и духом самой популярной в стране мультдеревни», - указала Слащева.
Ранее кинокомпания «Вольга» объявила, что анимационное приключение «Иван Царевич и Серый Волк 6» выйдет в прокат 26 декабря 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Комик Гарик Харламов появится в мультсериале «Простоквашино»
- Консульство Ирана в Дамаске попало под удар ВВС Израиля
- В Свердловской области при взрыве на шахте три человека оказались под завалами
- Курский вокзал в Москве вновь открыт после эвакуации
- Гладков: При обстреле Белгорода со стороны ВСУ пострадали девять человек
- Театр имени Гоголя представит современные интерпретации творчества писателя
- Эстония расторгла договор с РФ о правовой помощи
- Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» арестовали за неповиновение полиции
- Бразилия пожелала организовать поездку Путина на саммит G20
- Без электричества остались восемь белгородских сёл из-за обстрела
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru