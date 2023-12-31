«Мира и равновесия в душах!»: Хазанов пожелал россиянам покоя в новом году
Геннадий Хазанов сказал в эфире НСН, что главным событием 2023 года для него стало открытие после пятилетнего перерыва исторического здания Театра эстрады.
Знаменитый юморист, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в интервью НСН назвал главное событие 2023 года и дал напутствия на новый год.
«Год у меня выдался очень насыщенным, для меня он связан с тем, что после пятилетнего перерыва открылся Московский театр эстрады, где я работаю уже 26 лет. Наступающий 2024 год должен обязательно принести нам всем мирное небо, равновесие в душах и покой в головах», - сказал Хазанов.
В конце октября 2023 года историческое здание Театра эстрады на Берсеневской набережной было открыто после комплексной реставрации. Геннадий Хазанов ранее рассказывал на пресс-конференции в НСН, что изменилось в его театре после реконструкции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Петербурга отказались от новогоднего концерта на Дворцовой площади
- Страны Прибалтики стали лидерами по экспорту игристого вина в РФ
- FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство соцсети X в 2024 году
- В ДТП в Свердловской области погиб Герой России Евгений Бушмелев
- СМИ: Буданов получил приказ ударить по Белгороду лично от Зеленского
- «Путем эксперимента»? Эксперты спорят о способах предотвратить похмелье
- Российская ПВО за сутки сбила 31 украинский беспилотник
- Медведев назвал разгром неофашизма главной задачей РФ в 2024 году
- На Пхукете во время прогулки на катере погибла россиянка
- «Отмененные» артисты на новом шоу Евгения Плющенко: «Русалочка» - романтика на льду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru