Любимова: «Интервидение» является рабочим названием музыкального конкурса
Название для международного музыкального конкурса, который может стать альтернативой «Евровидению», пока не придумано, «Интервидение» - это рабочий вариант. Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова, слова которой приводит ТАСС.
Она отметила, что нужно очень хорошо подумать, как правильно назвать конкурс. По словам Любимовой, главная задача конкурса – это привлечь «все страны». Кроме того, министр подчеркнула, что появление нового конкурса не будет означать закрытия других музыкальных смотров.
Ранее генеральный продюсер музыкального стримингового сервиса «Звук» (СберЗвук) Сергей Балдин в интервью НСН выразил мнение, что «Интервидение» может повторить судьбу проекта «Голос» на Первом канале — оно вряд ли подарит отечественному шоу-бизнесу новых известных артистов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru