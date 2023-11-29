Любимова: «Интервидение» является рабочим названием музыкального конкурса

Она отметила, что нужно очень хорошо подумать, как правильно назвать конкурс. По словам Любимовой, главная задача конкурса – это привлечь «все страны». Кроме того, министр подчеркнула, что появление нового конкурса не будет означать закрытия других музыкальных смотров.

Ранее генеральный продюсер музыкального стримингового сервиса «Звук» (СберЗвук) Сергей Балдин в интервью НСН выразил мнение, что «Интервидение» может повторить судьбу проекта «Голос» на Первом канале — оно вряд ли подарит отечественному шоу-бизнесу новых известных артистов, передает «Радиоточка НСН».

