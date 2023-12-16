Картину Брюллова «Христос во гробе» впервые представят в Русском музее

Брюллов создал картину «Христос во гробе» в редкой технике транспарент. Ее экспозиция является сенсацией, заявила глава музея Алла Манилова на презентации выставочных планов в Минкультуры.



«Абсолютной сенсацией, кроме самого масштаба выставки, будет "Христос во гробе"... ее впервые увидят люди, это сенсация мирового значения то, что мы представим ее на выставке»,— отметила она.



Коллекционеры из Германии Александр и Ирина Певзнер в 2003 году приобрели полотно в Брюсселе у русского православного прихода Воскресения, Сумма сделки составила €100 тыс. Полотно привезли в Санкт-Петербург. В России провели экспертизу картины на подлинность, и ФСБ арестовало произведение искусства. На Александра Певзнера в связи с контрабандой возбудили уголовное дело, а полотно передали в Русский музей.



Выставка к юбилею Брюллова откроется в Михайловском замке в конце 2024 года. Зрители смогут увидеть около 300 произведений живописи и графики.





