«Упорный труд»: Режиссер «Айты» раскрыл секрет популярности якутского кино

Ранее глава Минкульта России Ольга Любимова заявила, что российские зрители устали от фильмов и сериалов, события которых разворачиваются в Москве, Санкт-Петербурге или на Рублевке. Об этом сообщило агентство ТАСС. По мнению министра, россиян сейчас можно заинтересовать этническими историями. Удачным примером в этой сфере Любимова назвала якутский кинематограф. Бурнашев предположил, что секрет популярности и узнаваемости кино, создаваемого в Якутии, — итог многолетней работы.

«Залог нашего успеха в том, что якутские кинематографисты участвуют во многих кинофестивалях, в ограниченном и неограниченном российском прокате. Это многолетняя работа. Возможно, мой фильм “Айта” увеличил число зрителей, интересующихся якутским кинематографом, однако по большей части это упорный труд», — сказал Бурнашев.

Собеседник НСН отметил, что надеется на финансирование якутского кино со стороны Минкульта, и поделился своими ожиданиями от современного российского кинематографа.

«Время покажет, насколько будут поддержаны проекты и продюсеры, работающие в Якутии. Я как зритель очень хочу видеть истории обычных людей, как из регионов, так и из Москвы», — подытожил он.

Ранее Бурнашев заявил, что якутский кинематограф смог добиться рекордных сборов в 2023 году из-за того, что стали сниматься картины высокого уровня, а также подорожали билеты. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

