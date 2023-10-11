Красноярский Минкульт отверг обвинения в воровстве фестиваля Хворостовского
В Минкультуры Красноярского края заявили НСН, что решили отказаться от прежнего формата и выделить бюджетные деньги из-за «изменившейся геополитической обстановки».
Министерство культуры Красноярского края считает необходимым организовывать фестиваль Дмитрия Хворостовского за свои ресурсы, без чьей-либо помощи, заявили НСН в ведомстве.
Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что коллега почившего знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского Антон Левахин обвинил красноярский Минкульт в присвоении Фестиваля Дмитрия Хворостовского, организацией которого, по словам обвинителя, он занимался безвозмездно с помощью частных спонсоров. Фестиваль проводился с 2019 года, а в 2023 Минкульт региона решил взять организацию на себя, что и не понравилось Левахину. Он считает, что ведомство преследует корыстные цели и намерен обратиться в суд. В красноярском Минкульте рассказали, что выступали соучредителями фестиваля с 2019 года, а Антон Левахин был приглашенным художественным руководителем и работал на платной, а не на безвозмездной основе.
«С 2019 года в Красноярске проводился Фестиваль Дмитрия Хворостовского, одним из учредителей которого являлось Министерство культуры края, в то время как Антон Владимирович Левахин был приглашенным художественным руководителем Фестиваля. Работа им проводилась на платной основе. С учетом изменения сегодняшней геополитической ситуации, министерство считает необходимым для организации фестиваля использовать свои ресурсы, исходя из принципа повышения эффективности вложения бюджетных средств. Новый фестиваль — Красноярский фестиваль искусств «Хворостовский» учрежден министерством культуры края в 2023 году с учётом правовых норм и на основании заключенных соглашений с членами семьи Дмитрия Хворостовского», - заявили НСН в пресс-службе министерства.
По словам собеседницы, ведомство готово судиться за свое честное имя, если такая необходимость возникнет.
«Антон Владимирович был уведомлен о расторжении отношений. Министерство культуры действует исключительно в рамках правового поля, и если Антон Владимирович обратится в суд, то министерство края готово защищать свои права в суде», - решительно заявили в Минкульте.
В ведомстве гордятся тем, что известный певец - их земляк, поэтому регулярно организовывают различные мероприятия в его честь.
«В память о Дмитрии Хворостовском в Красноярском крае с 2018 года по инициативе руководства края проведено большое количество различных событий, в том числе фестивали, выставки, именем Дмитрия названы учреждения культуры, аэропорт и один из самолетов авиакомпании «Аэрофлот», возле института искусств установлен памятник Дмитрию Хворостовскому», - добавила представитель красноярского Минкульта.
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