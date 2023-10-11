Красноярский Минкульт отверг обвинения в воровстве фестиваля Хворостовского

По словам собеседницы, ведомство готово судиться за свое честное имя, если такая необходимость возникнет.

«Антон Владимирович был уведомлен о расторжении отношений. Министерство культуры действует исключительно в рамках правового поля, и если Антон Владимирович обратится в суд, то министерство края готово защищать свои права в суде», - решительно заявили в Минкульте.

В ведомстве гордятся тем, что известный певец - их земляк, поэтому регулярно организовывают различные мероприятия в его честь.



«В память о Дмитрии Хворостовском в Красноярском крае с 2018 года по инициативе руководства края проведено большое количество различных событий, в том числе фестивали, выставки, именем Дмитрия названы учреждения культуры, аэропорт и один из самолетов авиакомпании «Аэрофлот», возле института искусств установлен памятник Дмитрию Хворостовскому», - добавила представитель красноярского Минкульта.

Ранее труппа Мариинского театра во главе с народным артистом РФ Валерием Гергиевым открыла 10 октября масштабные китайские гастроли, напоминает «Радиоточка НСН».

