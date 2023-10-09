Группа ДДТ объявила новые даты концертов в ОАЭ и Израиле
Группа ДДТ объявила новые даты концертов, которые были отменены из-за состояния здоровья Юрия Шевчука.
В пресс-службе коллектива указали, что 3 января 2024 состоится концерт в Дубае («Coca-Cola Arena»), а 6 января - выступление в Тель-Авиве («Menorah Mivtachim Arena»). В Белград группа ДДТ приедет 10 января («MTS Dvorana»), а на 11 мая запланировано шоу в Лимассоле («ZANTE Venue»).
«Все ранее приобретенные билеты действительны на новые даты и не требуют обмена. Зрители не имеющие возможность посетить концерты в эти даты, в любое время могут сдать билеты в официальных кассах», - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время Юрий Шевчук проходит обязательный курс реабилитации, который продлится до середины декабря 2023 года.
Ранее стало известно, что в сентябре лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенёс инфаркт миокарда, в настоящее время состояние здоровья 66-летнего музыканта не вызывает опасений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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