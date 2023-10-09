Группа ДДТ объявила новые даты концертов в ОАЭ и Израиле

В пресс-службе коллектива указали, что 3 января 2024 состоится концерт в Дубае («Coca-Cola Arena»), а 6 января - выступление в Тель-Авиве («Menorah Mivtachim Arena»). В Белград группа ДДТ приедет 10 января («MTS Dvorana»), а на 11 мая запланировано шоу в Лимассоле («ZANTE Venue»).

«Все ранее приобретенные билеты действительны на новые даты и не требуют обмена. Зрители не имеющие возможность посетить концерты в эти даты, в любое время могут сдать билеты в официальных кассах», - говорится в сообщении.



Уточняется, что в настоящее время Юрий Шевчук проходит обязательный курс реабилитации, который продлится до середины декабря 2023 года.

Ранее стало известно, что в сентябре лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенёс инфаркт миокарда, в настоящее время состояние здоровья 66-летнего музыканта не вызывает опасений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

