Минкульт: в новых регионах России открыли четыре кинотеатра

Театры открыли в рамках национального проекта «Культура». Они появились в городах Ровеньки и Суходольск (ЛНР) и Харцызске и Ждановке (ДНР).

В ведомстве уточнили, что общая вместимость четырех кинозалов составляет около 700 мест. С 28 декабря там будет проходить по пять сеансов ежедневно.

Генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин сообщил, что в 2023 году кинотеатры заработали 39 миллиардов рублей, значительно превысив показатели прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

