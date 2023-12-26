Минкульт: в новых регионах России открыли четыре кинотеатра

В новых субъектах РФ при поддержке Министерства культуры открыли четыре новых кинотеатра, сообщило ведомство на своем сайте.

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Театры открыли в рамках национального проекта «Культура». Они появились в городах Ровеньки и Суходольск (ЛНР) и Харцызске и Ждановке (ДНР).

В ведомстве уточнили, что общая вместимость четырех кинозалов составляет около 700 мест. С 28 декабря там будет проходить по пять сеансов ежедневно.

Генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин сообщил, что в 2023 году кинотеатры заработали 39 миллиардов рублей, значительно превысив показатели прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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