Минкульт: в новых регионах России открыли четыре кинотеатра
В новых субъектах РФ при поддержке Министерства культуры открыли четыре новых кинотеатра, сообщило ведомство на своем сайте.
Театры открыли в рамках национального проекта «Культура». Они появились в городах Ровеньки и Суходольск (ЛНР) и Харцызске и Ждановке (ДНР).
В ведомстве уточнили, что общая вместимость четырех кинозалов составляет около 700 мест. С 28 декабря там будет проходить по пять сеансов ежедневно.
Генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин сообщил, что в 2023 году кинотеатры заработали 39 миллиардов рублей, значительно превысив показатели прошлого года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru