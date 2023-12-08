Минкульт Украины призвал не смотреть сериал «Слово пацана»
8 декабря 202318:49
Минкульт Украины призвал граждан своей страны не смотреть популярный российский сериал. Ведомство не называет конкретного названия, однако местные СМИ уверены, что речь идет о «Слово пацана».
В министерстве заявили, что в сериале присутствует «враждебная пропаганда, существование которой в Украине в условиях войны недопустимо». Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«Призываем лидеров мнений и каждого гражданина Украины осознанно принять решение и навсегда прекратить потреблять российский продукт», - добавили в Минкульте.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сравнил сериалы «Слово пацана» и «Бригаду». Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Портят настроение»: Лоза усомнился в актуальности новогодних шоу
- Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Минеральных водах
- Ипотечный брокер Ракута предрек снижение цен на «вторичку» на 20-30%
- ЦБ: массовое внедрение цифрового рубля начнется не ранее 2025 года
- Германия передала Украине снаряды, гранатометы и дроны
- Песков: Каждый отправивший вопрос Путину россиянин получит ответ
- Путин поручил установить единый порядок урегулирования долгов граждан до суда
- Минкульт Украины призвал не смотреть сериал «Слово пацана»
- В России выпустили почтовую марку с изображением Жириновского
- При ДТП с фурой в Самарской области погибли четыре человека
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru