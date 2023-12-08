Минкульт Украины призвал не смотреть сериал «Слово пацана»

Минкульт Украины призвал граждан своей страны не смотреть популярный российский сериал. Ведомство не называет конкретного названия, однако местные СМИ уверены, что речь идет о «Слово пацана».

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В министерстве заявили, что в сериале присутствует «враждебная пропаганда, существование которой в Украине в условиях войны недопустимо». Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Призываем лидеров мнений и каждого гражданина Украины осознанно принять решение и навсегда прекратить потреблять российский продукт», - добавили в Минкульте.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сравнил сериалы «Слово пацана» и «Бригаду». Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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