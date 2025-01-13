Минкульт России откажется от финансирования сериалов в 2025 году

В 2025 году уникальные авторские мультфильмы намерены финансировать в 400 тысяч рублей за одну минуту. В прошлом году на это было заложено лишь 350 тысяч рублей. При этом минуту анимационного сериала оценили в 300 тысяч рублей.

Поддержка производства неигрового кино в 2025 году предусматривает полное финансирование сметной стоимости, но не более 15 миллионов рублей. Для сравнения в 2024 году на эти цели были готовы потратить 10 миллионов рублей. Пункт поддержки производства отечественных игровых сериалов в проекте на 2025 год отсутствует.

Помимо прочего заявки на господдержку в 2025 году будут оценивать по стобалльной, а не десятибалльной шкале.

Лимит финансовой поддержки для полнометражного фильма может составлять 100 миллионов рублей, либо до 70% затрат на производство. Аналогичную сумму максимально могут выделить на создание фильма для детей.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила о предстоящем российско-китайском сотрудничестве в области кинематографии. По ее словам, соответствующий план действий был представлен китайской стороне еще в декабре 2024 года, передает «Радиоточка НСН»

