Минкульт России откажется от финансирования сериалов в 2025 году
Минкульт России в 2025 году откажется от финансирования игровых сериалов, увеличив поддержку производства документальных и анимационных фильмов. Соответствующая информация представлена в проекте ведомственного приказа, опубликованного на портале проектов нормативных актов.
В 2025 году уникальные авторские мультфильмы намерены финансировать в 400 тысяч рублей за одну минуту. В прошлом году на это было заложено лишь 350 тысяч рублей. При этом минуту анимационного сериала оценили в 300 тысяч рублей.
Поддержка производства неигрового кино в 2025 году предусматривает полное финансирование сметной стоимости, но не более 15 миллионов рублей. Для сравнения в 2024 году на эти цели были готовы потратить 10 миллионов рублей. Пункт поддержки производства отечественных игровых сериалов в проекте на 2025 год отсутствует.
Помимо прочего заявки на господдержку в 2025 году будут оценивать по стобалльной, а не десятибалльной шкале.
Лимит финансовой поддержки для полнометражного фильма может составлять 100 миллионов рублей, либо до 70% затрат на производство. Аналогичную сумму максимально могут выделить на создание фильма для детей.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила о предстоящем российско-китайском сотрудничестве в области кинематографии. По ее словам, соответствующий план действий был представлен китайской стороне еще в декабре 2024 года, передает «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru