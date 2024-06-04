СМИ: Кинотеатры ожидают падения выручки в мае на 20–25%

По их словам, посещаемость кинотеатров не смогла восстановиться после обвала из-за решения отказаться от «параллельного проката» западных блокбастеров для продвижения российского кино.

Представители индустрии опасаются, что лето может оказаться абсолютно пустым без иностранных фильмов, ведь российские киноленты «не приносят ожидаемую кассу».

Накануне член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что первый летний киноуикенд ознаменовал начало кассового провала, о котором предупреждала киноиндустрия.

