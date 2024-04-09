Минкульт попросили запретить новый фильм с Ургантом

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил, что обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой запретить фильм «Во сне ты горько плакал». Об этом общественный деятель сообщил в своих соцсетях.

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Ранее стало известно, что шоумен и телеведущий Иван Ургант сыграл в дебютном фильме журналиста Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Бородин потребовал не выдавать картине прокатного удостоверения.

Бородин назвал Солодникова и продюсера фильма Александра Сокурова «русофобами».

Ранее актер и телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, что Иван Ургант находится в Москве и работает над новыми проектами в качестве продюсера, отмечает RT.

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