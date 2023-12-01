Министр культуры Любимова прокомментировала назначение Гергиева в Большой театр

«За спиной множество гастролей, совместно проведённых и фестивалей, и сложных международных мероприятий. Всё это не будет останавливаться», - написала глава Минкульта в своем Telegram-канале, пообещав Гергиеву всяческую поддержку со стороны ведомства.

После назначения Гергиева на должность вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Большой и Мариинский театры останутся самостоятельными юридическими лицами, их объединения не будет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

