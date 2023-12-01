Министр культуры Любимова прокомментировала назначение Гергиева в Большой театр
Министр культуры России Ольга Любимова высказалась о назначение советского и российского дирижёра, художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра, народного артиста РФ Валерия Гергиева новым генеральным директором Большого театра.
«За спиной множество гастролей, совместно проведённых и фестивалей, и сложных международных мероприятий. Всё это не будет останавливаться», - написала глава Минкульта в своем Telegram-канале, пообещав Гергиеву всяческую поддержку со стороны ведомства.
После назначения Гергиева на должность вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Большой и Мариинский театры останутся самостоятельными юридическими лицами, их объединения не будет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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