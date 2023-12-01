Критик назвала сильные стороны будущего худрука Большого театра Гергиева

Главный кандидат на должность руководителя Большого Валерий Гергиев не признает авторитетов и любит Вагнера, рассказала НСН Ольга Галахова.

Дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, которому прочат должность худрука и в Большом, - волевой руководитель, который не признает авторитетов в труппе, и свою состоятельность он подтвердил в Мариинке. Таким мнением в эфире НСН поделилась театральный критик Ольга Галахова.

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Накануне генеральный директор Большого театра Владимир Урин попрощался с коллективом, сообщив, что отработал в должности последний день. Ряд СМИ утверждают, что его место займет Валерий Гергиев.

«Гергиев – очень волевой руководитель, у него не забалуешь. Звездность тех или иных первых лиц труппы и балетной, и оперной не имеет значения – Гергиев будет исходить из интересов репертуара и художественного результата. Он очень жесткий и требовательный человек. Любит Вагнера. Мудрый и опытный человек, он не будет входить в эту историю революционно. Театр – это, прежде всего, художественный руководитель. Именно ему принадлежит художественная идеология, стратегия», - сказала Галахова.

Она отметила заслуги Гергиева на посту руководителя Мариинки, а также его менеджерские навыки.

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«Посмотрите, сколько делает Гергиев. И фестивали, и открытие новой сцены. Великолепно отстроенный театр, с современной техникой. Талантливый менеджер не все делает сам. [В нем ценится] способность создавать команду. Опираясь на суждения моих коллег, можно сказать, что он в свою команду всегда приглашал ведущих специалистов с европейским опытом работы. Обычно это высококлассные специалисты, которых не видно и не слышно, но на них значительная часть работы, которая делает Мариинку одним из самых уважаемых театров, вызывающих художественное доверие», - добавила критик.

Галахова уверена, что Валерий Гергиев справится с работой на посту художественного руководителя Большого театра в случае, если ему доверят эту должность.

«Хватит ли сил? Это вопрос. Но он утверждает, что хватит. Все-таки он блестящий дирижер, и музыкальный театр он понимает изнутри», - подытожила она.

Ранее Мариинка объявила, что представит представит балет «Щелкунчик» в трех версиях в декабре и январе. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Emil Georgiev 2
ТЕГИ:Мариинский ТеатрБольшой ТеатрВалерий Гергиев

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