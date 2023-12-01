Критик назвала сильные стороны будущего худрука Большого театра Гергиева

Накануне генеральный директор Большого театра Владимир Урин попрощался с коллективом, сообщив, что отработал в должности последний день. Ряд СМИ утверждают, что его место займет Валерий Гергиев.

«Гергиев – очень волевой руководитель, у него не забалуешь. Звездность тех или иных первых лиц труппы и балетной, и оперной не имеет значения – Гергиев будет исходить из интересов репертуара и художественного результата. Он очень жесткий и требовательный человек. Любит Вагнера. Мудрый и опытный человек, он не будет входить в эту историю революционно. Театр – это, прежде всего, художественный руководитель. Именно ему принадлежит художественная идеология, стратегия», - сказала Галахова.

Она отметила заслуги Гергиева на посту руководителя Мариинки, а также его менеджерские навыки.