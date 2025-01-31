Жительницу Севастополя оштрафовали за пропаганду отказа от деторождения
Суд в Севастополе оштрафовал женщину на 50 тысяч рублей за пропаганду в социальных сетях привлекательности отказа от деторождения. Об этом сообщила пресс-служба МВД региона.
Отмечается, что 29-летняя женщина публиковала в соцсети посты, в том числе высказывание о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни. Указывается, что после вступления в силу изменений законодательства владелица аккаунта не удалила запрещенные материалы со своей страницы, и они оставались доступными.
Сотрудники полиции составили административный протокол по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, смены пола, отказа от деторождения.
В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru