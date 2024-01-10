Милош Бикович намекнул на рождение ребенка
10 января 202410:37
Актер Милош Бикович намекнул, что у него появился ребенок.
В соцсетях артист опубликовал рисунок, на котором изображены мужчина, женщина и ребенок. Бикович не подписал пост, однако в комментариях пользователи поздравили актера с рождением ребенка.
По данным сербского портала Puls Online, избранница Биковича — модель Ивана Малич — родила сына в частной клинике в Белграде.
В сентябре Милош Бикович сообщил подписчикам, что вскоре впервые станет отцом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже актер Иван Охлобыстин заявил о тайной свадьбе коллеги.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru