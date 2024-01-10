Милош Бикович намекнул на рождение ребенка

В соцсетях артист опубликовал рисунок, на котором изображены мужчина, женщина и ребенок. Бикович не подписал пост, однако в комментариях пользователи поздравили актера с рождением ребенка.

По данным сербского портала Puls Online, избранница Биковича — модель Ивана Малич — родила сына в частной клинике в Белграде.

В сентябре Милош Бикович сообщил подписчикам, что вскоре впервые станет отцом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже актер Иван Охлобыстин заявил о тайной свадьбе коллеги.

