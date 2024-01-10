Милош Бикович намекнул на рождение ребенка

Актер Милош Бикович намекнул, что у него появился ребенок.

Актер Милош Бикович женился и вскоре станет отцом

В соцсетях артист опубликовал рисунок, на котором изображены мужчина, женщина и ребенок. Бикович не подписал пост, однако в комментариях пользователи поздравили актера с рождением ребенка.

По данным сербского портала Puls Online, избранница Биковича — модель Ивана Малич — родила сына в частной клинике в Белграде.

В сентябре Милош Бикович сообщил подписчикам, что вскоре впервые станет отцом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже актер Иван Охлобыстин заявил о тайной свадьбе коллеги.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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