Актер Милош Бикович женился и вскоре станет отцом

Охлобыстин подчеркнул, что Милош – настоящий православный человек.

«У него очень серьезное отношение к женщине. Он сейчас женился, слава Богу», - подчеркнул актер.

Супругой Биковича стала его подруга юрист из Черногории Ивана Малич. О том, что девушка беременна, и что он вскоре станет отцом сам Милош рассказал в декабре в социальных сетях.

Ранее актер Бикович заявил, что «Холоп 2» понравится зрителям больше первой части, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

