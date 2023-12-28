Актер Милош Бикович женился и вскоре станет отцом

Актер Милош Бикович тайно женился, рассказал его коллега Иван Охлобыстин, сообщает aif.ru.

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Охлобыстин подчеркнул, что Милош – настоящий православный человек.

«У него очень серьезное отношение к женщине. Он сейчас женился, слава Богу», - подчеркнул актер.

Супругой Биковича стала его подруга юрист из Черногории Ивана Малич. О том, что девушка беременна, и что он вскоре станет отцом сам Милош рассказал в декабре в социальных сетях.

Ранее актер Бикович заявил, что «Холоп 2» понравится зрителям больше первой части, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/bikovic
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