Актер Милош Бикович женился и вскоре станет отцом
Актер Милош Бикович тайно женился, рассказал его коллега Иван Охлобыстин, сообщает aif.ru.
Охлобыстин подчеркнул, что Милош – настоящий православный человек.
«У него очень серьезное отношение к женщине. Он сейчас женился, слава Богу», - подчеркнул актер.
Супругой Биковича стала его подруга юрист из Черногории Ивана Малич. О том, что девушка беременна, и что он вскоре станет отцом сам Милош рассказал в декабре в социальных сетях.
Ранее актер Бикович заявил, что «Холоп 2» понравится зрителям больше первой части, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru