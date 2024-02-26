Михалков заявил о катастрофическом упадке актерского уровня
В России, как и за рубежом, катастрофически упал актерский уровень. Об этом заявил режиссер Никита Михалков в интервью AIF.Ru.
Он отметил, что получает по 470-500 заявок в свою академию театрального и киноискусства. При этом, по его словам, из них отбор проходят около семи человек, а в его театр попадают единицы.
«Но это уже, что называется, Creme de la Creme. Сегодня медийность зарабатывается совершенно другим способом. Актер боится ее потерять», – сказал режиссер.
Михалков назвал потерю медийности «страшной штукой», так как это ведет за собой лишение заработка и популярности.
Ранее актер Георгий Дронов признался, что режиссеры воспринимали его актером одной роли после выхода сериала «Воронины», передает «Радиоточка НСН».
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