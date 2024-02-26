Михалков заявил о катастрофическом упадке актерского уровня

Он отметил, что получает по 470-500 заявок в свою академию театрального и киноискусства. При этом, по его словам, из них отбор проходят около семи человек, а в его театр попадают единицы.

«Но это уже, что называется, Creme de la Creme. Сегодня медийность зарабатывается совершенно другим способом. Актер боится ее потерять», – сказал режиссер.

Михалков назвал потерю медийности «страшной штукой», так как это ведет за собой лишение заработка и популярности.

Ранее актер Георгий Дронов признался, что режиссеры воспринимали его актером одной роли после выхода сериала «Воронины», передает «Радиоточка НСН».

