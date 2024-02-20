«Актер одной роли»: Звезда «Ворониных» рассказал о проблемах с ролями

Актер Георгий Дронов признался, что режиссеры воспринимали его актером одной роли после выхода сериала «Воронины». Об этом он заявил в беседе с «Пятым каналом».

Дронов назвал это неудивительным, так как «Ворониных» снимали больше десяти лет. Актер рассказал, что потребовалось много времени и «смелость» от продюсеров. Сейчас, по его словам, у него нет проблем с ролями.