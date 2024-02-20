«Актер одной роли»: Звезда «Ворониных» рассказал о проблемах с ролями
Актер Георгий Дронов признался, что режиссеры воспринимали его актером одной роли после выхода сериала «Воронины». Об этом он заявил в беседе с «Пятым каналом».
Дронов назвал это неудивительным, так как «Ворониных» снимали больше десяти лет. Актер рассказал, что потребовалось много времени и «смелость» от продюсеров. Сейчас, по его словам, у него нет проблем с ролями.
Ранее также стало известно, что актриса Ольга Ломоносова жалеет о съемках в популярном сериале «Не родись красивой», поскольку после участия в этом проекте ей стало сложнее получать новые роли. Об этом она рассказала в интервью шоу «Откройте, Давид!» на YouTube.
По мнению артистки, представители киноиндустрии не видят в ней серьезную драматическую актрису, поскольку она запомнилась им одной из героинь несерьезной мыльной оперы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru