«Актер одной роли»: Звезда «Ворониных» рассказал о проблемах с ролями

Актер Георгий Дронов признался, что режиссеры воспринимали его актером одной роли после выхода сериала «Воронины». Об этом он заявил в беседе с «Пятым каналом».

Дронов назвал это неудивительным, так как «Ворониных» снимали больше десяти лет. Актер рассказал, что потребовалось много времени и «смелость» от продюсеров. Сейчас, по его словам, у него нет проблем с ролями.

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Ранее также стало известно, что актриса Ольга Ломоносова жалеет о съемках в популярном сериале «Не родись красивой», поскольку после участия в этом проекте ей стало сложнее получать новые роли. Об этом она рассказала в интервью шоу «Откройте, Давид!» на YouTube.

По мнению артистки, представители киноиндустрии не видят в ней серьезную драматическую актрису, поскольку она запомнилась им одной из героинь несерьезной мыльной оперы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Джапаридзе
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