Актер Минекаев объяснил нежелание приезжать в родной город из-за чрезмерного внимания
21 февраля 202418:11
Звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев рассказал о нежелании возвращаться в родной город Нурлат. Своими чувствами он поделился на шоу «Кино в деталях».
Актер признался, что стал замечать, что в Москве он отдыхает больше, чем в родном городе, из-за пристального внимания людей. Однажды к нему домой пришел мужчина и попросил сфотографироваться.
«Доходило до того, что однажды я зашел с братьями в баню, мы попарились, вышли в предбанник, сидим, и в какой-то момент открывается дверь и заходит мужик, которого я впервые вижу», - рассказал актер.
Он добавил, что до сих пор вспоминает этот случай со злостью.
Ранее Рузиль Минекаев рассказал о страхе заговорить с Буруновым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru