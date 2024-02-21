Актер Минекаев объяснил нежелание приезжать в родной город из-за чрезмерного внимания

Актер признался, что стал замечать, что в Москве он отдыхает больше, чем в родном городе, из-за пристального внимания людей. Однажды к нему домой пришел мужчина и попросил сфотографироваться.

«Доходило до того, что однажды я зашел с братьями в баню, мы попарились, вышли в предбанник, сидим, и в какой-то момент открывается дверь и заходит мужик, которого я впервые вижу», - рассказал актер.

Он добавил, что до сих пор вспоминает этот случай со злостью.

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