Михалков призвал ввести квоты на кино из США в РФ по примеру Франции и Китая

В качестве примера народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ привел действующие аналогичные ограничения в отношении кино из США во Франции и Китае. Михалков считает, что отечественный кинематограф после начала спецоперации на Украине и официального ухода Голливуда, «проснулся», и занимается «поиском смыслов».

При это, как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по оценке режиссера и актера, в голливудском и европейском кино такой поиск «умер». Как заметил Михалков, нынче «Оскар» представляет собой не творческое соревнование художников, а «борьбу идеологий».

