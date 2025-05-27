Михалков призвал ввести квоты на кино из США в РФ по примеру Франции и Китая

Никита Михалков предложил ввести квоты на прокат голливудской продукции на территории России. Такую идею он озвучил на встрече с представителями СМИ в Ульяновске в рамках Международного кинофестиваля «От всей души» имени Валентины Леонтьевой.

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В качестве примера народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ привел действующие аналогичные ограничения в отношении кино из США во Франции и Китае. Михалков считает, что отечественный кинематограф после начала спецоперации на Украине и официального ухода Голливуда, «проснулся», и занимается «поиском смыслов».

При это, как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по оценке режиссера и актера, в голливудском и европейском кино такой поиск «умер». Как заметил Михалков, нынче «Оскар» представляет собой не творческое соревнование художников, а «борьбу идеологий».

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Фото: t.me/Russkih_Aleksey
ТЕГИ:ГолливудКиноНикита Михалков

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