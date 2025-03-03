Фильм «Анора» с Борисовым и Эйдельштейном собрал пять «Оскаров»

Фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера, в котором сыграли российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, завоевал пять статуэток «Оскар».

Церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук прошла в Лос-Анджелесе.

«Анора» получила награду как лучший фильм, а также забрала «Оскары» за лучший монтаж и лучший оригинальный сценарий, созданный Шоном Бэйкером. Кроме того, кинематографист стал обладателем премии в номинации «Лучший режиссер».

Сыгравшей главную роль в «Аноре» Майки Мэдисон вручили статуэтку как лучшей актрисе. При этом Юра Борисов, который претендовал на «Оскар» в номинации «Лучшая мужская второго плана», не смог завоевать награду, его обошел Киран Калкин («Настоящая боль»).

Ранее фильм «Анора» стал трижды лауреатом премии Independent Spirit Awards, пишет Ura.ru.

