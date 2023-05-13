Михалков призвал закрыть «Ельцин-центр»

Российский кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков заявил, что не согласен с деятельностью «Ельцин-центра», и призвал его закрыть.

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По его словам, юные посетители «Ельцин-центра» видят исторический фильм о России, в котором демонстрируются грязь, рабство и ужас.

Михалков добавил, что не имеет ничего против того, чтобы в нашей стране был музей первого президента.

Ранее кинорежиссер обрушился с критикой на Евросоюз из-за внесения в санкционный перечень, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КинорежиссёрПризывНикита Михалков

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