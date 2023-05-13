Михалков призвал закрыть «Ельцин-центр»
13 мая 202321:19
Российский кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков заявил, что не согласен с деятельностью «Ельцин-центра», и призвал его закрыть.
По его словам, юные посетители «Ельцин-центра» видят исторический фильм о России, в котором демонстрируются грязь, рабство и ужас.
Михалков добавил, что не имеет ничего против того, чтобы в нашей стране был музей первого президента.
Ранее кинорежиссер обрушился с критикой на Евросоюз из-за внесения в санкционный перечень, передает «Радиоточка НСН».
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13 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru