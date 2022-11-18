Суд отменил приговор испортившему картину экс-охраннику «Ельцин Центра»
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отменил приговор экс-охраннику «Ельцин Центра» Александру Васильеву, который пририсовал глаза на картине Анны Лепорской «Три фигуры». Об этом сообщает ТАСС.
«Суд приговорил отменить приговор в отношении Васильева. Оправдать его в связи с отсутствием в действиях состава преступления», — отметили в суде.
Суд посчитал, что доказательства в приговоре мирового судьи не позволяют сделать вывод, что Васильев имел прямой умысел и совершил вандализм. Действия бывшего охранника расценили лишь как вмешательство в картину с нанесением ущерба. В связи с этим Васильеву отменили 180 часов обязательных работ и принудительное наблюдение и лечение у психиатра, пишет Ura.ru.
В декабре прошлого года Васильев нарисовал ручкой глаза на картине «Три фигуры» на выставке в «Ельцин Центре», напоминает RT. По словам экс-охранника, об этом его попросили незнакомые дети. Позже испорченная картина стоимостью 75 млн рублей была восстановлена.
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