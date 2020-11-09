Михаила Жванецкого похоронят на Новодевичьем кладбище
Писателя-сатирика Михаила Жванецкого в понедельник, 9 ноября, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание состоится в закрытом режиме из-за ситуации с коронавирусом.
Катафалк с гробом писателя уже прибыл на Новодевичье кладбище. Представителей прессы на территорию кладбища не пускают. Фотокорреспонденты и журналисты дежурят у входа, пишут «Известия».
Михаил Жванецкий умер в пятницу, 6 ноября. Ему было 86 лет. 7 ноября на его родине, в Одессе был объявлен траур.
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в эфире НСН ранее рассказал, как планируют власти увековечить память писателя.
«Памятная доска совершенно необходима, причем не одна, потому что у него жизнь и творчество связаны не с одним городом. Наверняка, мы придем к тому, что будет и улица имени Жванецкого. Помимо всего прочего, писателя надо увековечивать изданиями, научными исследованиями. Так что в его память нужно сделать многое. Но сейчас такой момент, когда надо не о памятниках думать, а о том, кто мы после его ухода, чего мы на самом деле лишились и как жить с этим дальше», - отметил парламентарий.
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