Названа возможная причина смерти Жванецкого
Предполагаемую причину смерти Михаила Жванецкого назвал его директор Олег Сташкевич.
«Причина — возраст, болезни, никакой другой причины не», — заявил он в интервью телеканалу 360.
Он также заявил, что дата похорон сатирика пока не известна.
В свою очередь, народный артист РСФСР, сатирик Владимир Винокур заявил НСН, что говорить о столь значимом человеке он будет только с ним самим.
«О Жванецком буду говорить только ему. На похоронах», - подчеркнул Винокур.
Напомним, о смерти Михаила Жванецкого стало известно ранее в пятницу, 6 ноября. Артисту умер в возрасте 86 лет. В начале октября сатирик объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Артист также жаловался на плохое самочувствие, пишет Ura.ru.
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