Названа возможная причина смерти Жванецкого

В свою очередь, народный артист РСФСР, сатирик Владимир Винокур заявил НСН, что говорить о столь значимом человеке он будет только с ним самим.

«О Жванецком буду говорить только ему. На похоронах», - подчеркнул Винокур.

Напомним, о смерти Михаила Жванецкого стало известно ранее в пятницу, 6 ноября. Артисту умер в возрасте 86 лет. В начале октября сатирик объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Артист также жаловался на плохое самочувствие, пишет Ura.ru.



