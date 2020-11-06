Названа возможная причина смерти Жванецкого

Предполагаемую причину смерти Михаила Жванецкого назвал его директор Олег Сташкевич.

«Причина — возраст, болезни, никакой другой причины не», — заявил он в интервью телеканалу 360.

Он также заявил, что дата похорон сатирика пока не известна.

Умер Михаил Жванецкий

В свою очередь, народный артист РСФСР, сатирик Владимир Винокур заявил НСН, что говорить о столь значимом человеке он будет только с ним самим.

«О Жванецком буду говорить только ему. На похоронах», - подчеркнул Винокур.

Напомним, о смерти Михаила Жванецкого стало известно ранее в пятницу, 6 ноября. Артисту умер в возрасте 86 лет. В начале октября сатирик объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Артист также жаловался на плохое самочувствие, пишет Ura.ru.


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ФОТО: РИА Новости
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