Михаил Турецкий попросил артистов потерпеть и не протестовать
Основатель коллектива «Хор Турецкого» в эфире НСН призвал артистов потерпеть действующие на фоне пандемии ограничения.
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Основатель коллектива «Хор Турецкого» и народный артист РФ Михаил Турецкий в эфире НСН призвал артистов потерпеть действующие на фоне пандемии ограничения.
«Я, конечно, понимаю, что артистам не хватает сейчас работы, но надо потерпеть, дорогие друзья, это не навсегда. Безопасность в первую очередь», – сказал он.
Кроме того, Турецкий в беседе с НСН согласился с мнением главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой, что мат недопустим в кино и театрах.
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