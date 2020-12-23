Михаил Турецкий попросил артистов потерпеть и не протестовать

«Я, конечно, понимаю, что артистам не хватает сейчас работы, но надо потерпеть, дорогие друзья, это не навсегда. Безопасность в первую очередь», – сказал он.

Кроме того, Турецкий в беседе с НСН согласился с мнением главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой, что мат недопустим в кино и театрах.

