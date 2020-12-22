Турецкий – протестующим артистам: безопасность в первую очередь!

Михаил Турецкий : «Полностью согласен. Мы действительно долго ждали вакцину, и сейчас она очень хорошо себя заявляет. Пандемия – новый исторический вызов, и мы должны это преодолеть, а вакцина – очень хорошее оружие. Конечно, достижение мира в Нагорном Карабахе – важная вещь, мы все содрогались, потому что знали, к чему это может привести. И то, что конфликт утихомирился – это счастье для непростого 2020 года. А 75-летие Великой Победы – наше все. Благодаря этому событию, мы уже 75 лет живем под мирным небом. Мир и здоровье сегодня самое главное, и об этом двадцатый год», – отметил он в беседе с НСН.

