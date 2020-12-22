Турецкий – протестующим артистам: безопасность в первую очередь!
Основатель коллектива «Хор Турецкого» и народный артист РФ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Глава Минкультуры выступила против мата в кино и театре
Глава Минкультуры Ольга Любимова считает недопустимым цензуру в искусстве и использование ненормативной лексики в театральных постановках и в кино. Об этом чиновница рассказала «Интерфаксу».
Михаил Турецкий : «Я счастлив, что есть такое мнение. Не нужна нам брань со сцены или в кинотеатре, не нужны грязные слова. Нужно очищать себя и свое сознание от негатива, а ненормативная лексика заряжена негативной энергией», – поделился своим мнением с НСН Михаил Турецкий.
«Деда Мороза» оштрафовали за протест против отмены детских елок
Суд в Москве оштрафовал «Деда Мороза» за пикет на Красной площади против отмены детских елок.
Михаил Турецкий : «Я, конечно, понимаю, что артистам не хватает сейчас работы, но надо потерпеть, дорогие друзья, это не навсегда. Безопасность в первую очередь», – сказал он в эфире НСН.
Россияне назвали главные достижения 2020 года
Жители России назвали главной победой в 2020 году изобретение вакцины от коронавируса, сообщает ВЦИОМ. В тройку значимых достижений уходящего года также вошли урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Михаил Турецкий : «Полностью согласен. Мы действительно долго ждали вакцину, и сейчас она очень хорошо себя заявляет. Пандемия – новый исторический вызов, и мы должны это преодолеть, а вакцина – очень хорошее оружие. Конечно, достижение мира в Нагорном Карабахе – важная вещь, мы все содрогались, потому что знали, к чему это может привести. И то, что конфликт утихомирился – это счастье для непростого 2020 года. А 75-летие Великой Победы – наше все. Благодаря этому событию, мы уже 75 лет живем под мирным небом. Мир и здоровье сегодня самое главное, и об этом двадцатый год», – отметил он в беседе с НСН.
Виртуальный новогодний концерт «Хора Турецкого»
Новогодний концерт «Праздник в каждый дом» коллектива «Хор Турецкого» пройдет 31 декабря в онлайн-формате. Начало в 12:00.
Михаил Турецкий : «Да, друзья, это не шутка. Вы можете увидеть концерт, в который мы вложили всех себя. Представляете, сколько в нас скопилось энергетики и хорошего настроения? И мы все это выдаем в онлайн-режиме, не пропустите!», – пригласил слушателей НСН Михаил Турецкий.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+28 776 / сут.
Умерли
51 912+561 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 158 / сут.
- Чехия продлила режим ЧС из-за коронавируса до 22 января
- Главой Первого канала станет помощник президента Орешкин
- Путин и Макрон провели телефонный разговор
- Доктор Комаровский назвал способы защиты от нового COVID-мутанта
- Госдеп ввёл санкции против супруги Асада и её родственников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru