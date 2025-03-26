Михаил Боярский споет и прочтет стихи о войне на концерте 9 Мая

Народный артист РСФСР Михаил Боярский на приуроченном ко дню Победы открытом концерте, который пройдет перед зданием театра в праздничный день 9 Мая, исполнит военные песни и прочтет стихи о войне. Об этом рассказал директор театра Валерий Градковский, передает ТАСС.

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«В этом году мы хотим выйти за пределы нашего здания», - отметил директор театра.

По его словам, помимо Боярского стихи и песни исполнят также Сергей Мигицко и Семен Стругачев.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Михаил Боярского орденом за заслуги перед Отечеством первой степени, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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