Ургант и Нагиев поделились лайфхаками на самоизоляции
Телеведущие в соцсетях дали своим подписчикам ценные советы в условиях карантина.
Как и большинство россиян, наши селебрити находится в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В своих социальных сетях они рассказывают о плюсах своего пребывания дома и дают советы, как комфортно и самое главное весело провести свое время. Звёздные телеведущие Иван Ургант и Дмитрий Нагиев поделились лайфхаками карантина.
«Время красавчиков с пляжей прошло, пришло моё время. Осталось чуть-чуть посидеть дома. А пока - добро пожаловать в отряд быстрого деградирования. Не вешайте нос, наша жизнь и до пандемии была так себе. Всё будет хорошо. Берегите себя. Мойте руки, перед и зад», - заявил Дмитрий Нагиев.
Иван Ургант, в свою очередь, рассказал о плюсах ношения защитной маски.
«Ну хоть губы можно не красить...» - заявил Иван.
Ранее в эфире НСН певица Наргиз Закирова выразила «апокалиптические» взгляды на ситуацию с коронавирусом.
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