Ургант и Нагиев поделились лайфхаками на самоизоляции

Как и большинство россиян, наши селебрити находится в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В своих социальных сетях они рассказывают о плюсах своего пребывания дома и дают советы, как комфортно и самое главное весело провести свое время. Звёздные телеведущие Иван Ургант и Дмитрий Нагиев поделились лайфхаками карантина.



«Время красавчиков с пляжей прошло, пришло моё время. Осталось чуть-чуть посидеть дома. А пока - добро пожаловать в отряд быстрого деградирования. Не вешайте нос, наша жизнь и до пандемии была так себе. Всё будет хорошо. Берегите себя. Мойте руки, перед и зад», - заявил Дмитрий Нагиев.

Иван Ургант, в свою очередь, рассказал о плюсах ношения защитной маски.

«Ну хоть губы можно не красить...» - заявил Иван.



Ранее в эфире НСН певица Наргиз Закирова выразила «апокалиптические» взгляды на ситуацию с коронавирусом.

