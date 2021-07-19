МХАТ заключил новый контракт с Ольгой Бузовой
Московский художественный театр им. Горького (МХАТ) заключил новый контракт с Ольгой Бузовой на участие в двух спектаклях «Чудесный грузин» в сентябре. Соответствующий договор был опубликован на портале госзакупок.
Известно, что за участие в спектаклях Бузова получит около 234 тысяч рублей, примерно такую же сумму певица заработала на показах спектакля в июне.
Ранее актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин на пресс-конференции в НСН признался, что не понимает, зачем МХАТ становится «площадкой для экспериментов», приглашая на сцену певицу Ольгу Бузову.
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