Московский художественный театр им. Горького (МХАТ) заключил новый контракт с Ольгой Бузовой на участие в двух спектаклях «Чудесный грузин» в сентябре. Соответствующий договор был опубликован на портале госзакупок.

Известно, что за участие в спектаклях Бузова получит около 234 тысяч рублей, примерно такую же сумму певица заработала на показах спектакля в июне.