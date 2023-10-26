Конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции» пройдет 23-24 ноября
В Москве 23-24 ноября состоится XIII Международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». Организатором мероприятия выступила Российская Академия Радио (РАР).
В конференции примут участие больше 40 ведущих экспертов радио, а также влиятельные деятели медиасообщества России. В частности, представители "Мультимедиа холдинга" (ММХ), Ассоциации Коммуникационных Агентств России, Газпром-Медиа, Русской медиагруппы, Европейской медиагруппы и другие спикеры обсудят развитие радиовещания в России, а также наградят победителей конкурса креативных идей для радио – «Креатив ФМ». Кроме того, планируется обсудить аналитику и экспертные прогнозы, применение рекламных, маркетинговых и программных технологий, а также юридические новации и успешные проектов эфирного и цифрового радиовещания.
В конференции примут участие президент РАР, генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андрей Романченко, генеральный директор ММХ Евгения Киселева, президент Газпром Радио, вице-президент РАР Юрий Костин, замглавы холдинга «Газпром-Медиа» Юлия Голубева и другие.
Мероприятие пройдет в конференц-холле Radisson Collection Hotel 23-24 ноября. Начало конференции в 10:00.
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