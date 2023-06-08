Экологическая конференция правительства Москвы прошла на федеральном форуме «Экология»
Пленарная сессия «Единство национальных и региональных приоритетов в сфере экологии и климата» прошла в День эколога и Всемирный день окружающей среды в рамках XIV Международного форума «Экология». Эта тема стала ключевой на конференции правительства Москвы, проведенной на площадке форума. Представители органов власти, общественных организаций и бизнеса говорили о стратегических ориентирах в сфере экологии, одинаково актуальных как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Организованный АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология» международный форум — одна из ведущих площадок для обсуждения вопросов охраны окружающей среды, природопользования и климата. В мероприятии ежегодно участвуют представители всех уровней власти, общественных и коммерческих организаций, научного сообщества.
Национальная экологическая политика объединяет все регионы страны, однако именно столица традиционно становится пионером запуска важнейших инициатив.
«Москва — локомотив России в вопросах устойчивого развития и создания комфортной городской среды. Власть при содействии общественных организаций поддерживает открытый диалог с жителями и внедряет в мегаполисе лучшие инновационные практики», — отметил депутат Госдумы, председатель Общественного совета АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология» Николай Валуев.
На пленарной сессии представители федеральных и столичных органов власти сверили курс в достижении общих целей и определили актуальные приоритеты. В частности, речь идет об улучшении качества воздуха и сокращении выбросов парниковых газов, а также о рациональном использовании природных ресурсов и поддержании биоразнообразия.
Кроме того, в числе важнейших задач выделены оздоровление уникальных водных объектов и сохранение зеленых насаждений, формирование комфортной городской среды, модернизация промышленности и городского хозяйства, экологизация бизнеса. Участники дискуссии назвали в числе ведущих направлений работы цифровизацию и автоматизацию, применение комплексной системы мониторинга качества окружающей среды, а также переход на экономику замкнутого цикла и создание устойчивой системы обращения с отходами.
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский в своем выступлении сделал акцент на достижениях и амбициозных планах экологичного развития столицы.
«Более 10 лет назад Москва взяла курс на кардинальное улучшение состояния городской среды и создание комфортного здорового города для людей. Сейчас столица — лидер страны по объему портфеля успешно реализованных экологических инициатив, многие проекты были начаты здесь и в дальнейшем распространялись в другие регионы. Москва обеспечивает прорывной эффект в национальных целях, являясь визионером в вопросах природопользования», - сказал руководитель ведомства.
По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, Москва занимает первое место среди субъектов РФ по снижению выбросов парниковых газов. Для улучшения качества воздуха и сокращения углеродного следа в городе развивается экологичный транспорт, в частности, закупаются электробусы, ведется строительство транспортной инфраструктуры (например, БКЛ), что стало возможным во многом благодаря уникальной практике «зеленых» облигаций.
Без эффективной инвестиционной политики и строительства экологичной промышленности невозможна поддержка чистой и безопасной городской среды, отметил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский. Несмотря на экономическую турбулентность, в 2022 году инвестиции в основной капитал увеличились более чем на 1 трлн рублей, рассказал он.
«Стоит отметить, что подход трансформируется: в последние годы стимулируется высокотехнологичная промышленность, максимально нивелируется вред для окружающей среды уже на этапе строительства. Нами определяются актуальные для инвесторов требования и принципы по созданию производственных площадок, а также меры поддержки экологичной промышленности», - подчеркнул он.
Стимулирование «зеленых» инициатив и поддержка ответственного бизнеса должно быть основополагающим, уверен депутат Госдумы и председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов.
«Выбранный вектор невозможно реализовать без ответственности крупного бизнеса, который за редким исключением не проявлял большой инициативы в вопросах экологии до недавнего времени. Однако есть и образцовые примеры... Что касается законодательного регулирования, то здесь важно не только применять надзор и наказание к неблагоприятным для среды производствам, но и стимулировать ответственный бизнес», - считает он.
Председатель Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина со своей стороны выделила наиболее успешные «зеленые» кейсы Москвы.
«Первое, что хочется отметить — эталонный экологический мониторинг, вполне подходящий для применения на федеральном уровне. Опыт ООПТ крайне интересен: представьте, сейчас в столице 20 тыс. га дикой природы внутри каменных джунглей, для сравнения это площадь Милана. Был открыт Центр реабилитации диких животных с ведущими специалистами, несмотря на то, что законодательства по данному направлению нет — и это еще одна наша задача», - сообщила она.
Подводя итоги пленарной сессии, Антон Кульбачевский отметил, что Москва находится в привычной для себя роли первоиспытателя федеральных экологических инициатив.
«У столицы ответственная и благодарная роль — в числе первых успешно адаптировать новые технологии и проекты в сфере экологии, ведь за ней наблюдает вся страна и даже мир», - заключил руководитель городского Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко: Важно остановить украинский конфликт, а не искать его причины
- В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в новой волне мобилизации
- СМИ сообщили о взрывах в Луганске
- Уровень воды у Новой Каховки после ЧП на ГЭС снизился на два метра
- Россиянина, собиравшегося воевать на стороне ВСУ, обвинили в госизмене
- Число погибших из-за отравления сидром в Ульяновской области выросло до 21
- Марочко сообщил о ликвидации офицеров ВСУ на Краснолиманском направлении
- В Саратовской области в многоэтажке произошел взрыв газа
- СМИ: Минтранс разработал новые правила запуска дронов над городами
- Пушилин: В Артемовске могут провести референдум о названии города
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru