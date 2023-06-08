Экологическая конференция правительства Москвы прошла на федеральном форуме «Экология»

Пленарная сессия «Единство национальных и региональных приоритетов в сфере экологии и климата» прошла в День эколога и Всемирный день окружающей среды в рамках XIV Международного форума «Экология». Эта тема стала ключевой на конференции правительства Москвы, проведенной на площадке форума. Представители органов власти, общественных организаций и бизнеса говорили о стратегических ориентирах в сфере экологии, одинаково актуальных как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Организованный АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология» международный форум — одна из ведущих площадок для обсуждения вопросов охраны окружающей среды, природопользования и климата. В мероприятии ежегодно участвуют представители всех уровней власти, общественных и коммерческих организаций, научного сообщества.

Национальная экологическая политика объединяет все регионы страны, однако именно столица традиционно становится пионером запуска важнейших инициатив.

«Москва — локомотив России в вопросах устойчивого развития и создания комфортной городской среды. Власть при содействии общественных организаций поддерживает открытый диалог с жителями и внедряет в мегаполисе лучшие инновационные практики», — отметил депутат Госдумы, председатель Общественного совета АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология» Николай Валуев.

На пленарной сессии представители федеральных и столичных органов власти сверили курс в достижении общих целей и определили актуальные приоритеты. В частности, речь идет об улучшении качества воздуха и сокращении выбросов парниковых газов, а также о рациональном использовании природных ресурсов и поддержании биоразнообразия.

Кроме того, в числе важнейших задач выделены оздоровление уникальных водных объектов и сохранение зеленых насаждений, формирование комфортной городской среды, модернизация промышленности и городского хозяйства, экологизация бизнеса. Участники дискуссии назвали в числе ведущих направлений работы цифровизацию и автоматизацию, применение комплексной системы мониторинга качества окружающей среды, а также переход на экономику замкнутого цикла и создание устойчивой системы обращения с отходами.

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский в своем выступлении сделал акцент на достижениях и амбициозных планах экологичного развития столицы.