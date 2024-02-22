Мэттью Макконахи и Америка Феррера сыграют в новой драме Пола Гринграсса
Актриса Америка Феррера, получившая широкую известность после выхода фильма «Барби», и обладатель премии «Оскар» актер Мэттью Макконахи сыграют главных героев в новой драме Пола Гринграсса «Потерянный автобус», сообщает Variety.
Лента расскажет о трагических событиях в Калифорнии в 2018 году, когда штат охватили лесные пожары, от которых погибли 85 человек.
Макконахи и Феррера сыграют водителя автобуса и школьную учительницу, которые отправляются в опасную поездку, чтобы спасти детей из охваченного огнем города.
Продюсерами проекта выступят Джейсон Блум и актриса Джейми Ли Кёртис.
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