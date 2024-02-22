Мэттью Макконахи и Америка Феррера сыграют в новой драме Пола Гринграсса

Лента расскажет о трагических событиях в Калифорнии в 2018 году, когда штат охватили лесные пожары, от которых погибли 85 человек.

Макконахи и Феррера сыграют водителя автобуса и школьную учительницу, которые отправляются в опасную поездку, чтобы спасти детей из охваченного огнем города.

Продюсерами проекта выступят Джейсон Блум и актриса Джейми Ли Кёртис.

Ранее выход фильма «Балерина» по «Джону Уику» отложили на год из-за пересъемок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

