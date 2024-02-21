СМИ: Уилл Шарп сыграет Моцарта в сериале «Амадей»

ЦБ выявил манипулирование рынком на торгах акциями «СПБ-Биржи» Постпреды ЕС согласовали 13-й пакет антироссийских санкций Уровень газификации РФ за 10 лет вырос до 74% Число беспилотных грузовиков на трассе «Нева» увеличится до 43 до конца года Экскурсию с кукольными персонажами впервые запустят в музее Бунина в Орле