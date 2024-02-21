СМИ: Уилл Шарп сыграет Моцарта в сериале «Амадей»

Британский актер Уилл Шарп приглашен на роль Моцарта в новый сериал «Амадей», который станет адаптацией одноименного фильма Милоша Формана, сообщает Sky Television.

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Как отмечается, актер получил широкую известность после того, как сыграл роль Итана во втором сезоне сериала «Белый лотос»,

Режиссером проекта выступит Джо Бартон. Съемки запланированы на конец 2024 года.

Имена остальных исполнителей ролей пока не разглашались. О дате премьеры шоу также ещё неизвестно.

Ранее Брэд Питт получил приглашение снятся в новом фильме Квентина Тарантино, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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