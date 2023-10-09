Metallica анонсировала выпуск коллекции цветного винила

Легендарная трэш-метал-группа Metallica из США выпустит коллекционную подборку цветных виниловых дисков с записью старых лонгплеев, включая дебютный Kill 'Em All (1983). Всего в релиз войдут пять пластинок, продажи ограниченных изданий стартуют в ноябре, информирует официальный сайт музыкального коллектива.

Как уточняет журнал Metal Hammer, до конца текущего года будут впущены альбомы Kill ‘Em All (1983) на виниле Jump In The Fire Engine Red, а также Ride The Lightning (1984) на виниле Electric Blue. Предполагается, что релизы состоятся 3 ноября и 1 декабря.