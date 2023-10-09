Metallica анонсировала выпуск коллекции цветного винила
Легендарная трэш-метал-группа Metallica из США выпустит коллекционную подборку цветных виниловых дисков с записью старых лонгплеев, включая дебютный Kill 'Em All (1983). Всего в релиз войдут пять пластинок, продажи ограниченных изданий стартуют в ноябре, информирует официальный сайт музыкального коллектива.
Как уточняет журнал Metal Hammer, до конца текущего года будут впущены альбомы Kill ‘Em All (1983) на виниле Jump In The Fire Engine Red, а также Ride The Lightning (1984) на виниле Electric Blue. Предполагается, что релизы состоятся 3 ноября и 1 декабря.
Остальные три винила будут выпущены в продажу в 2024 году, причём ещё до лета. Выход Master Of Puppets (1986) планируется на 5 января, And Justice For All (1988) будет выпущен на двойном виниле 2 февраля. Наконец, 1 марта выйдет двойной The Black Album (1991).
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале сентября лидер и вокалист группы Джеймс Хэтфилд перенёс COVID-19. Из-за болезни 60-летнего музыканта команда была вынуждена перенести запланированный концерт.
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