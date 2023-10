Metallica анонсировала выпуск коллекции цветного винила

Остальные три винила будут выпущены в продажу в 2024 году, причём ещё до лета. Выход Master Of Puppets (1986) планируется на 5 января, And Justice For All (1988) будет выпущен на двойном виниле 2 февраля. Наконец, 1 марта выйдет двойной The Black Album (1991).

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале сентября лидер и вокалист группы Джеймс Хэтфилд перенёс COVID-19. Из-за болезни 60-летнего музыканта команда была вынуждена перенести запланированный концерт.