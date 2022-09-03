Лукьяненко опять перенес завершение цикла «Дозоры» на год
Российский писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что решил перенести работу над последним романом из цикла «Дозоры» на год, передает ТАСС.
«Если внимательно читать книги, то в каждой «дозорной» книжке можно угадать год, когда происходят события. Если я сейчас буду писать «Дозор», мне придется описывать всю реальность вокруг нас. И это очень сложно, это невольно должно очень сильно влиять на героя моего, поведение. Так что я вынужден был просто отложить, надеюсь, что смогу вернуться в следующем году», — объяснил автор.
Лукьяненко планировал окончить роман «Вечный дозор» в ближайшие месяцы и уточнил, что написал уже больше трети.
Планировалось, что роман «Вечный дозор» должен был выйти в печать в мае 2022 года, но ее перенесли. Автор сослался на необходимость «переписывать весь мир во вселенной романа из-за всем известных событий».
Роман «Ночной дозор» впервые вышел в свет в 1998 году, «Шестой дозор», который является последней опубликованной частью, - в 2014-м.
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