Лукьяненко опять перенес завершение цикла «Дозоры» на год

«Если внимательно читать книги, то в каждой «дозорной» книжке можно угадать год, когда происходят события. Если я сейчас буду писать «Дозор», мне придется описывать всю реальность вокруг нас. И это очень сложно, это невольно должно очень сильно влиять на героя моего, поведение. Так что я вынужден был просто отложить, надеюсь, что смогу вернуться в следующем году», — объяснил автор.

Лукьяненко планировал окончить роман «Вечный дозор» в ближайшие месяцы и уточнил, что написал уже больше трети.

Планировалось, что роман «Вечный дозор» должен был выйти в печать в мае 2022 года, но ее перенесли. Автор сослался на необходимость «переписывать весь мир во вселенной романа из-за всем известных событий».

Роман «Ночной дозор» впервые вышел в свет в 1998 году, «Шестой дозор», который является последней опубликованной частью, - в 2014-м.

