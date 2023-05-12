«Меня отменили!»: Сокуров заявил, что «исчез» для российских властей
Кинорежиссер Александр Сокуров сообщил, что все его попытки защитить российских деятелей культуры остаются безответными, и связал это с тем, что его самого «отменили».
«В сложной ситуации я пытаюсь позвонить по какому-нибудь "высокому" телефону, но меня не соединят с высокопоставленным начальником. Могу написать. Но на мои письма никто не ответит. (…) Не получил ответа ни от одной из инстанций, хотя по закону мне должны были ответить. Я увидел, что как гражданин я уже исчез, меня отменили. Но я сам себя не отменил», - сказал Сокуров в интервью Forbes.
По его мнению, такого масштабного давления на культуру, которое происходит сейчас в России, «не было даже в советский период борьбы компартии с диссидентством».
«Нападки на деятелей культуры не должны удивлять. Партийные политики и пропагандисты привели общество Российской Федерации в состояние крайней невротики, можно сказать, ввели в общественное сознание запредельную дозу политической неврастении. Этого делать ни в коем случае нельзя в такой стране, как Россия (…) В стране, где все еще очень низкий уровень социальной культуры, где десятки миллионов людей живут ниже прожиточного минимума, контрастная религиозность, политическая невротика — яд», - предупредил режиссер.
Ранее Сокуров заступился за арестованных авторов спектакля «Финист Ясный Сокол» Светлану Петрийчук и Евгению Беркович, а также за уволенного экс-худрука БДТ Андрея Могучего, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru