«Меня отменили!»: Сокуров заявил, что «исчез» для российских властей

Кинорежиссер Александр Сокуров сообщил, что все его попытки защитить российских деятелей культуры остаются безответными, и связал это с тем, что его самого «отменили».

«В сложной ситуации я пытаюсь позвонить по какому-нибудь "высокому" телефону, но меня не соединят с высокопоставленным начальником. Могу написать. Но на мои письма никто не ответит. (…) Не получил ответа ни от одной из инстанций, хотя по закону мне должны были ответить. Я увидел, что как гражданин я уже исчез, меня отменили. Но я сам себя не отменил», - сказал Сокуров в интервью Forbes.