Фигуранта дела о пожаре в центре Москвы перевели под домашний арест
Суд смягчил меру пресечения Евгению Чернову, обвиняемому по делу о смертельном пожаре в центре Москвы, переведя его из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Речь идет о пожаре, который произошел 23 марта в доме на Николоямской улице. В результате погибли четыре человека. По версии следствия, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета, оставленная обвиняемым.
Как отмечается, после задержания Чернов признал вину. Ему вменяется причинение смерти по неосторожности.
После происшествия соседи рассказывали, что мужчина злоупотреблял алкоголем, а жильцы дома ранее неоднократно жаловались на его поведение, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
