Фигуранта дела о пожаре в центре Москвы перевели под домашний арест

Суд смягчил меру пресечения Евгению Чернову, обвиняемому по делу о смертельном пожаре в центре Москвы, переведя его из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Речь идет о пожаре, который произошел 23 марта в доме на Николоямской улице. В результате погибли четыре человека. По версии следствия, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета, оставленная обвиняемым.