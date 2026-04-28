Один человек погиб и четверо ранены при атаках дронов в Белгородской области

В Белгородской области в результате атак беспилотников погиб один мирный житель, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Борисовка Волоконовского округа мужчина погиб после детонации дрона — он скончался от тяжелых ранений до приезда медиков.

Также, как уточнил глава региона, в районе поселка Красная Яруга беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего пострадали два человека — отец и сын. В поселке Октябрьский при атаке дрона ранения получила женщина.

Еще один мужчина, по словам Гладкова, получил баротравму при детонации беспилотника на участке дороги Бобрава — Ракитное, передает «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/vvgladkov
