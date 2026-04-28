Один человек погиб и четверо ранены при атаках дронов в Белгородской области

В Белгородской области в результате атак беспилотников погиб один мирный житель, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Борисовка Волоконовского округа мужчина погиб после детонации дрона — он скончался от тяжелых ранений до приезда медиков.