Один человек погиб и четверо ранены при атаках дронов в Белгородской области
В Белгородской области в результате атак беспилотников погиб один мирный житель, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в селе Борисовка Волоконовского округа мужчина погиб после детонации дрона — он скончался от тяжелых ранений до приезда медиков.
Также, как уточнил глава региона, в районе поселка Красная Яруга беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего пострадали два человека — отец и сын. В поселке Октябрьский при атаке дрона ранения получила женщина.
Еще один мужчина, по словам Гладкова, получил баротравму при детонации беспилотника на участке дороги Бобрава — Ракитное, передает «Радиоточка НСН».
