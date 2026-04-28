Минюст США вновь обвинил экс-главу ФБР Коми

Министерство юстиции США повторно предъявило обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми из-за публикации в соцсетях, которую власти расценили как возможный призыв к убийству президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Речь идет о посте, опубликованном в мае 2025 года, где Коми разместил изображение песка с ракушками, выложенными в форме числа 8647. Дональд Трамп и его сын заявляли, что эта комбинация может восприниматься как зашифрованная угроза.