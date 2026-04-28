Минюст США вновь обвинил экс-главу ФБР Коми
Министерство юстиции США повторно предъявило обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми из-за публикации в соцсетях, которую власти расценили как возможный призыв к убийству президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Речь идет о посте, опубликованном в мае 2025 года, где Коми разместил изображение песка с ракушками, выложенными в форме числа 8647. Дональд Трамп и его сын заявляли, что эта комбинация может восприниматься как зашифрованная угроза.
Как уточнил корреспондент Fox News Билл Мелугин со ссылкой на коллегу Дэвида Спанта, обвинения против бывшего главы ФБР были выдвинуты повторно.
Ранее суд прекратил дело против Коми, согласившись с доводами защиты о процессуальных нарушениях при назначении прокурора. Тогда обвинительное заключение было отменено, однако суд указал, что после устранения нарушений прокуратура может вновь обратиться с делом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
