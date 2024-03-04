Кустурица соединит в фильме «Идиота» с «Преступлением и наказанием» Достоевского
Кинорежиссёр из Сербии Эмир Кустурица в ходе экранизации Фёдора Достоевского намерен объединить сюжеты романов «Идиот» и «Преступление и наказание». Об этом он рассказал на просветительском марафоне Российского общества «Знание» в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
Кустурица подтвердил, что будущая картина будет называться «Преступление без наказания». Съёмки будут проводиться в Санкт-Петербурге и на территории Сибири. После работы над материалом по Достоевскому, сербский режиссёр собирается заняться экранизацией романа современного российского писателя Евгения Водолазкина «Лавр».
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», затем Кустурица хочет погрузиться в творчество Николая Гоголя, правда ещё не решил за какое произведение возьмётся. Все три проекта будут сняты на русском языке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стоимость биткоина впервые с 10 ноября 2021 года превысила 66 тысяч долларов
- АТОР: Интерес к поездкам в Крым по раннему бронированию вырос на 80%
- Адвокат заявил, что Ефремов сможет подать заявление об УДО в конце марта
- Haval анонсировал запуск завода по производству двигателей под Тулой
- МИД РФ объявил демарш послу ФРГ
- Кустурица соединит в фильме «Идиота» с «Преступлением и наказанием» Достоевского
- ФСИН опровергла информацию об обращении Ефремова с ходатайством об УДО
- РФ провела в качестве координатора встречу ядерной «пятерки» в Саудовской Аравии
- СМИ: Ефремову могут отказать в УДО из-за двух взысканий
- Израиль заставили изменить текст песни для «Евровидения»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru