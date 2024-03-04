Кустурица соединит в фильме «Идиота» с «Преступлением и наказанием» Достоевского

Кинорежиссёр из Сербии Эмир Кустурица в ходе экранизации Фёдора Достоевского намерен объединить сюжеты романов «Идиот» и «Преступление и наказание». Об этом он рассказал на просветительском марафоне Российского общества «Знание» в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Кустурица подтвердил, что будущая картина будет называться «Преступление без наказания». Съёмки будут проводиться в Санкт-Петербурге и на территории Сибири. После работы над материалом по Достоевскому, сербский режиссёр собирается заняться экранизацией романа современного российского писателя Евгения Водолазкина «Лавр».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», затем Кустурица хочет погрузиться в творчество Николая Гоголя, правда ещё не решил за какое произведение возьмётся. Все три проекта будут сняты на русском языке.

