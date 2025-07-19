Леонид Агутин планирует выпустить новый альбом каверов к Новому году
Заслуженный артист России Леонид Агутин планирует выпустить альбом с кавер-версиями песен российских артистов. Об этом певец рассказал агентству ТАСС.
Новый альбом станет второй подобной пластинкой в дискографии артиста - в 2018 году Агутин уже представлял альбом с порядка 18 каверами.
По словам артиста, новый альбом уже готов и может быть представлен к Новому году. Агутин также рассказал, что в новый релиз в том числе войдет композиция, исполненная певцом в рамках трибьюта с Николаем Расторгуевым.
Ранее группа Uma2rman в честь своего совершеннолетия выпустит трибьют-альбом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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