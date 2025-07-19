Новый альбом станет второй подобной пластинкой в дискографии артиста - в 2018 году Агутин уже представлял альбом с порядка 18 каверами.

По словам артиста, новый альбом уже готов и может быть представлен к Новому году. Агутин также рассказал, что в новый релиз в том числе войдет композиция, исполненная певцом в рамках трибьюта с Николаем Расторгуевым.

Ранее группа Uma2rman в честь своего совершеннолетия выпустит трибьют-альбом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

