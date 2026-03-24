Книги писателей Стивена Кинга, Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко и другие произведения подлежат маркировке в России в рамках закона о запрете пропаганды наркотиков. Это следует из отраслевого перечня, размещенного на сайте Российского книжного союза (РКС). Всего в списке почти тысяча произведений. На сайте РКС отмечается, что список будет пополняться ежедневно. В нем встречаются как книги российских авторов, так и зарубежных. Капьев признался, что издательство готовилось к вступлению в силу этого закона около полугода.



«Затраты на это всё будут достаточно серьёзными. В первую очередь затраты пойдут на проверку всего ассортимента. Это очень большой объем. Редакторы сейчас заняты только этим, из-за чего у нас снизился объем выпуска книг. Нам приходится наклеивать эти наклейки с маркировкой на текущие остатки, печатать их и рассылать партнерам для того, чтобы они у себя уже это делали. Затраты составят миллионы рублей. Мы практически весь свой ассортимент уже промаркировали, так как около полугода к этому готовились», — сказал собеседник НСН.

