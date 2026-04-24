Даванков попросит Минюст проверить маркировку классики

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что направит обращение в Минюст России из-за маркировки произведений русских классиков как содержащих пропаганду наркотиков. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, на книжных сервисах произведения Александра Пушкина, Николая Гоголя и других авторов получили предупреждения о вреде запрещенных веществ. Даванков отметил, что намерен добиваться разъяснений, поскольку упоминание наркотиков в негативном контексте, по его мнению, не должно считаться пропагандой.

Он также напомнил, что с 1 марта за издание книг с подобными упоминаниями без маркировки юридическим лицам грозит штраф до 1,5 миллиона рублей. В одном из сервисов допустили, что часть пометок могла появиться по ошибке и требует дополнительной проверки.

Ранее Минцифры утвердило порядок маркировки художественных произведений, в которых упоминание наркотических веществ обусловлено сюжетом. Такие издания должны сопровождаться предупреждающим знаком и поясняющим текстом, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
