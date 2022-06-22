Мединский пообещал снять фильм про Донбасс

По мнению Мединского, такой фильм должен быть не один, а целая киноэпопея под названием «Освобождение» по аналогии с одноименной советской серией фильмов о Великой Отечественной войне, которая была снята в 1968-1972 годах.

Ранее Мединский заявил, что в российских школах следует ввести практику воспевания государственных символов.



