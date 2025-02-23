«Мечты» и «Синий путь»: На Берлинском кинофестивале победили романтика и вязание спицами
Специальный корреспондент НСН Марина Латышева рассказывает об итогах одного из важнейших кинофестивалей мира.
«Золотой медведь» Берлинале достался фильму «Мечты (Секс Любовь)»/ «Dreams (Sex Love)» норвежца Дага Йохана Хеугеруда. В конкурсе было два фильма с названием «Мечты». Первый от мексиканца Мишеля Франко повествует о несбывшемся, но победил фильм о том, что непременно сбудется.
Героиня фильма - старшеклассница, написавшая дневник о драматических отношениях со своей учительницей *. Когда школа давно закончилась, она решила показать дневник бабушке. А та — маме. Сначала старшие родственницы были обеспокоены душевым состоянием девушки, но затем на первый план вышло другое чувство. Героиня талантливо пишет, этот дневник может стать успешной книгой, первой в ее будущей карьере, есть смысл его опубликовать. Бабушка, женщина передовая, поэт по роду занятий, даже слегка завидует таланту внучки. Учительница в фильме вяжет и заражает этой страстью свою ученицу, вязание еще и метафора сплетения слов в истории. На пресс-конференцию и фотоколл в Берлине все четыре актрисы фильма пришли с вязанием.
Режиссер фильма Даг Йохан Хеугеруд сделал «Мечты» частью своей трилогии об отношениях. Первый фильм «Секс» в 2024 году тут же, на Берлинале, участвовал в программе «Панорама» и получил одну из наград. Второй - «Любовь», летом прошлого года попал в основной конкурс Венеции, но наград не получил. И вот третий, самый романтичный, нежный, самый мастерский и тонкий, оказался в главном конкурсе Берлинале и выиграл фестиваль.
Гран-при жюри достался «Синему пути» («The Blue Trail») бразильца Габриэля Маскаро, бывшему фаворитом прессы в рейтинге фестивального журнала Screen. Это антиутопия о мире будущего, где старых людей отправляют «на дожитие» в специальные колонии, с глаз долой, чтобы молодежь не работала на их пенсию, а больше занималась творчеством и чувствовала себя свободнее. Но 77-летняя героиня старой себя не ощущает, сбегает от кураторов и отправляется в путешествие по Амазонке.
Серебряного Медведя за главную роль получила австралийка Роуз Бирн, снявшаяся в драме американки Мэри Бронштейн «Если бы у меня были ноги, я б тебя пнула» («If I Had Legs I‘d Kick You»). Это кино о нескольких днях жизни усталой матери, которая ничего не успевает, все вываливается у нее из рук, а в довершении ее заливают и в потолке ее квартиры образуется гигантская дыра. Мировая премьера состоялась в январе на кинофестивале «Сандэнс». Обычно самые важные кинофорумы мира в основной конкурс берут только мировые премьеры, то, что уже было где-то показано, шансов побороться за призы Берлина, Канн или Венеции не имеет. Но для этого фильма сделали исключение.
Наградой за роль второго плана отметили британца Эндрю Скотта, снимавшегося в «Голубой луне» («Blue Moon») американца Ричарда Линклейтера. Его фильм повествует об одном дне, вернее, вечере жизни знаменитого поэта-песенника Лоренца Харта, прославившегося в тандеме с композитором Ричардом Роджерсом, вместе они написали такие стандарты, как Blue Moon и My Funny Valentine. Главного героя играет любимый актер Линклейтера Итан Хоук, а Скотт появляется в роли Роджерса. Российскому зрителю Скотт известен прежде всего по роли обаятельного злодея Мориарти в сериале «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем.
И о других наградах. Приз жюри достался «Посланию» («The Message») Ивана Фанда из Венесуэлы о девочке, которая читает мысли животных. «Медведя» за режиссуру отдали китайцу Хуо Менгу за «Жить на земле» («Living the Land») о четырех поколениях одной семьи и противоречиях между городом и деревней. А за сценарий — прославленному румыну Раду Жуде, автору драмеди «Континенталь 25» (« Kontinental 25») о душевных муках чиновницы, виноватой в гибели бездомного. Наконец, за выдающийся художественный вклад наградили творческий коллектив необычного парафраза сказки о снежной королеве «Ледяная башня» («The Ice Tower») с Марион Котийяр в одной из главных ролей от французской постановщицы Люсиль Хаджихалилович.
75-й Берлинский международный кинофестиваль проходил в немецкой столице с 13 по 23 февраля. Это первый выпуск Берлинале с новой руководительницей, американкой Тришей Таттл, долгое время работавшей в Великобритании. Председателем жюри в этом году был важнейший американский независимый режиссер и сценарист, оскаровский номинант Тодд Хейнс.
* Движение ЛГБТ признанно экстремистским и запрещено в РФ (прим. НСН)
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