«Мечты» и «Синий путь»: На Берлинском кинофестивале победили романтика и вязание спицами

Героиня фильма - старшеклассница, написавшая дневник о драматических отношениях со своей учительницей *. Когда школа давно закончилась, она решила показать дневник бабушке. А та — маме. Сначала старшие родственницы были обеспокоены душевым состоянием девушки, но затем на первый план вышло другое чувство. Героиня талантливо пишет, этот дневник может стать успешной книгой, первой в ее будущей карьере, есть смысл его опубликовать. Бабушка, женщина передовая, поэт по роду занятий, даже слегка завидует таланту внучки. Учительница в фильме вяжет и заражает этой страстью свою ученицу, вязание еще и метафора сплетения слов в истории. На пресс-конференцию и фотоколл в Берлине все четыре актрисы фильма пришли с вязанием.

Режиссер фильма Даг Йохан Хеугеруд сделал «Мечты» частью своей трилогии об отношениях. Первый фильм «Секс» в 2024 году тут же, на Берлинале, участвовал в программе «Панорама» и получил одну из наград. Второй - «Любовь», летом прошлого года попал в основной конкурс Венеции, но наград не получил. И вот третий, самый романтичный, нежный, самый мастерский и тонкий, оказался в главном конкурсе Берлинале и выиграл фестиваль.

Гран-при жюри достался «Синему пути» («The Blue Trail») бразильца Габриэля Маскаро, бывшему фаворитом прессы в рейтинге фестивального журнала Screen. Это антиутопия о мире будущего, где старых людей отправляют «на дожитие» в специальные колонии, с глаз долой, чтобы молодежь не работала на их пенсию, а больше занималась творчеством и чувствовала себя свободнее. Но 77-летняя героиня старой себя не ощущает, сбегает от кураторов и отправляется в путешествие по Амазонке.