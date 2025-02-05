Матвиенко объяснил популярность Шамана

Народный артист России и композитор Игорь Матвиенко рассказал, что заслуженный артист РФ Шаман стал народным героем, сообщают «Известия».

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По мнению композитора, певец попал в аудиторию как взрослую, так и детскую. «Говорили, вот, закончится СВО и закончится Шаман. Не закончится. Всё», — отметил Матвиенко.

Ранее Шаман заплакал на сцене в Липецке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
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