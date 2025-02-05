Матвиенко объяснил популярность Шамана
5 февраля 202505:01
Народный артист России и композитор Игорь Матвиенко рассказал, что заслуженный артист РФ Шаман стал народным героем, сообщают «Известия».
По мнению композитора, певец попал в аудиторию как взрослую, так и детскую. «Говорили, вот, закончится СВО и закончится Шаман. Не закончится. Всё», — отметил Матвиенко.
Ранее Шаман заплакал на сцене в Липецке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru