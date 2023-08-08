«Насилие или катарсис?»: Драпеко объяснила маркировку «18+» на «Тихом Доне»
В Госдуме считают, что сцены войны не всегда негативно влияют на психику детей, учителя с этим не согласны, а искусствоведы указывают на катарсис, сказала в эфире НСН Елена Драпеко.
Минкультуры РФ может снять маркировку «18+» с фильма «Тихий Дон», если поймет разницу между насилием и катарсисом, допустила в интервью НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Помощник президента РФ Владимир Мединский ранее сообщил, что авторы нового учебника по истории для 10-11 классов, в котором содержатся QR-коды со ссылками на рекомендованные к просмотру фильмы, просят Минкультуры снять маркировку «18+» с картин «Поднятая целина», «Тихий Дон», «Бриллиантовая рука» и «Москва слезам не верит». Он назвал это «смехотворной закостенелостью».
«Маркировку на фильмы ставит министерство культуры. Если там есть сцены любви, где они целуются, или есть выражения, близкие к ненормативной лексике, которые на самом деле есть в романе "Тихий Дон", наверное, по этим признакам и была поставлена эта маркировка. Такая же маркировка "18+" и на романах, несмотря на то, что они входят в учебную программу. Если произведения входят в школьную программу и разрешены для показа детям, конечно, маркировка должна быть снижена. С фильмов эту маркировку точно могут снять, потому что это полномочия министерства, а вот с книг ее надо снимать издательствам, которые просто страхуются», - сказала Драпеко.
При этом она объяснила, что искусствоведы и учителя по-разному смотрят на ситуацию со сценами насилия в кино и литературе.
«Мы все время объясняем, что, допустим, сцены насилия, сцены войны не обязательно плохо отражаются на нравственности и здоровье школьников. В искусстве есть такое понятие, как катарсис, это очищение души через сострадание. Это история мировой драматургии, мировой литературы, при этом в наших комиссиях, к сожалению, очень много педагогов и мало искусствоведов. Педагоги считают, что ребенку нельзя показывать насилие, поскольку это травмирует его психику, а в искусстве это не травма, а катарсис», - разъяснила собеседница НСН.
Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский входит в число авторов новых учебников по истории, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным ТАСС, в учебнике для 10-х классов рассказывается о событиях Великой Отечественной войны, а для 11-х классов – о спецоперации на Украине, воссоединении Крыма с Россией и вхождении в ее состав новых регионов.
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