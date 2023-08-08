«Насилие или катарсис?»: Драпеко объяснила маркировку «18+» на «Тихом Доне»

Минкультуры РФ может снять маркировку «18+» с фильма «Тихий Дон», если поймет разницу между насилием и катарсисом, допустила в интервью НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Помощник президента РФ Владимир Мединский ранее сообщил, что авторы нового учебника по истории для 10-11 классов, в котором содержатся QR-коды со ссылками на рекомендованные к просмотру фильмы, просят Минкультуры снять маркировку «18+» с картин «Поднятая целина», «Тихий Дон», «Бриллиантовая рука» и «Москва слезам не верит». Он назвал это «смехотворной закостенелостью».