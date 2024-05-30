Мать блогерши Лерчек Эльвира стала совладелицей компании по производству сухарей

Новый бизнес Феопентовой будет связан с оптовой торговлей, переработкой и консервированием продуктов (мясо, рыба, картофель). Также компания будет производить сухари, следует из выписки Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Феопентова владеет 35% компании, а среди ее партнеров числятся двое россиян Клочков Алексей и Костенко Владимир, а также гражданин Литвы Паулюс Виталиус.

Ранее стало известно, что компания ООО «Темполайн Логистика» обратилась в суд на организацию Чекалиной ООО «Би Фит», напоминает РЕН ТВ. Иск на 22 миллиона рублей связан с тем, что компания Лерчек не оплатила хранение и поставки косметики Letique.

